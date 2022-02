Nottata di paura per Franck Ribéry. Come riporta Salernitananews.it il calciatore francese è rimasto vittima di un incidente nella notte, nella zona di Paestum, mentre era alla guida della sua auto. Nulla di grave fortunatamente per il giocatore che è stato però trasportato al vicino ospedale di Battipaglia per una ferita alla testa; la prognosi dovrebbe essere di sette giorni. Ancora da accertare le cause del sinistro, pare che Ribéry abbia perso il controllo della sua auto, un’Audi, finendo fuori strada.



IL COMUNICATO UFFICIALE - Ecco il comunicato dei campani: "A seguito di un incidente automobilistico il calciatore Franck Ribery, che non era alla guida della vettura, ha riportato un lieve trauma cranico. L’atleta resterà precauzionalmente a risposo alcuni giorni".