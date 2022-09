Ore di paura per Luigi Sepe. L'estremo difensore della Salernitana. Ieri è stato infatti coinvolto in un incidente stradale al termine della seduta di allenamento con i campani. Sono stati alcuni compagni di squadra a soccorrerlo, tra cui il collega di reparto Fiorillo, anche se le sue condizioni non sembrano preoccupanti visto che ha subito solo un lieve colpo di frusta.



Pericolo scampato dunque per l'ex viola, che dovrebbe regolarmente scendere in campo contro il Lecce nel fine settimana.