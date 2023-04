Di seguito la rassegna degli episodi da moviola in Salernitana-Inter, prima gara del venerdì di Serie A:



Salernitana – Inter venerdì ore 17.00

Fabbri

Bresmes – Galetto

Iv: Ayroldi

Var: Nasca

Avar: Longo S.



89' - Gagliardini ferma Dia lanciato in contropiede, fallo tattico e giallo impeccabile.



70' - Giallo un po' eccessivo per Nicolussi Caviglia che impatta con Lautaro a centrocampo. L'argentino ha la peggio, ma l'entità del fallo non sembra grave.



59' - Piatek trattenuto da Acerbi in area sugli sviluppi di un corner, un rapido check al Var ma nessuna chiamata.



38' - Coulibaly pareggia il conto dei gialli con un'entrata su Mkhitaryan, era diffidato. Niente Torino il 16 aprile per lui.



34' - De Vrij in ritardo su Kastanos, brutto intervento. Giallo per il centrale dell'Inter.