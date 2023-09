Salernitana-Inter (sabato 30 settembre con inizio alle ore 20.45 in diretta su Dazn e Sky) è una gara valevole per la settima giornata di campionato in Serie A.



PROBABILI FORMAZIONI



SALERNITANA (3-4-2-1): Ochoa; Lovato, Gyomber, Pirola; Mazzocchi, Maggiore, Martegani, Bradaric; Jovane, Kastanos; Dia. All. Paulo Sousa.



INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Frattesi, Carlos Augusto; Lautaro, Thuram. All. Simone Inzaghi.