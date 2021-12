Salernitana-Inter (venerdì 17 dicembre 2021, calcio d'inizio alle ore 20.45 in diretta su Dazn e Sky) è il secondo anticipo della 18esima giornata di campionato in Serie A, la penultima nel girone d'andata e di tutto l'anno solare. Si tratta di un testa-coda tra i nerazzurri campioni d'Italia e i campani, neo-promossi e al centro del caso legato alla sua possibile esclusione dal torneo.



LE ULTIME - Ancora privo di Darmian e Correa, Inzaghi rilancia dall'inizio Dzeko in coppia con Sanchez, favorito su Lautaro (diffidato come Barella). Nell'altro ballottaggio Perisic parte in vantaggio su Dimarco.

Dall'altra parte Colantuono deve fare i conti con le assenze dei vari Strandberg, Ruggeri, Veseli, Russo, Capezzi, M. Coulibaly e Bonazzoli (ex di turno). Simy è favorito su Djuric per affiancare Ribery in attacco, negli altri reparti Gagliolo e Kastanos in vantaggio su Bogdan e Di Tacchio. Possibile cambio della guardia tra i pali, con Fiorillo al posto di Belec, altro ex nerazzurro così come Obi (annunciato titolare).



LE PROBABILI FORMAZIONI



SALERNITANA (4-4-2): Fiorillo, Delli Carri, Gyomber, Gagliolo, Ranieri; Kechrida, L. Coulibaly, Kastanos, Obi; Simy, Ribery. All. Colantuono.



INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro. All. Inzaghi.



Arbitro: Mariani, assistenti Colarossi e Cecconi, Camplone quarto uomo, Giacomelli e Paganessi al Var.