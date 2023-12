Filippo Inzaghi, allenatore della Salernitana, al termine della sfida col Milan ha parlato a DAZN. Queste le sue dichiarazioni:



SENSAZIONI - “C’è rammarico per un pareggio col Milan, questo dice tutto. Dispiace per i ragazzi. Erano stati bistrattati ingiustamente. Ma tra Bergamo e oggi hanno tenuto testa a due squadre fortissime, tra le più forti d’Europa. Oggi abbiamo giocato contro una squadra fortissima, avremmo meritato la vittoria per lo spirito e la voglia. Abbiamo avuto i palloni per chiuderla. Li ho visti molto delusi, ed essere delusi per aver pareggiato col Milan vuol dire che la strada è giusta. Se siamo questi ce la giochiamo con tutti”.



MENTALITA' - “Non sono arrivato da tanto, fin dal primo giorno la squadra mi ha seguito. Andava scacciata qualche paura. Col Sassuolo e Lazio abbiamo fatto 4 punti, poi abbiamo fatto due battute a vuoto e un po’ ci sono ritornate delle paure. Poi magari io esagero e metto troppe punte, ma dovevamo andarcela a giocare. Giocavamo uno contro uno col Milan, dobbiamo trovare quello spirito per giocarcela anche col Milan perché poi quando andremo ad affrontare le squadre alla nostra altezza potrà fare la differenza. Stasera poi la vecchia guardia è da applausi: Mazzocchi, Candreva, Fazio. Devono essere da esempio, hanno dato l’anima per la Salernitana. Sono contento per i nostri tifosi e il nostro presidente, devono vederci combattere così”.