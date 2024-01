La sfida dello Stadio Arechi tra Salerntiana e Juventus, in scena alle 18, è il penutlimo incontro della domenica che chiude la 19esima giornata di Serie A, l'ultima del girone di andata.. Di seguito gli episodi arbitrali più discussi, analizzati dalla moviola di Calciomercato.com:



Salernitana-Juve domenica 7 gennaio ore 18.

Guida

Imperiale-Bresmes

IV: Di Marco

VAR: Valeri

AVAR: Dionisi



1' - Yildiz e Maggiore entrano a contatto in area di rigore con l'attaccante bianconero che cade e chiede un rigore. Vibranti proteste bianconere, ma Guida giudica in campo e indica al turco di alzarsi immediatamente.

9' - Miracolo di Costil su McKennie, ma il colpo di testa era comunque irregolare per una spinta a mano aperta dell'americano su Fazio.

14' - Altra azione offensiva di Kenan Yildiz partendo dalla sinistra. Il turco ancora fronteggiato da Maggiore gli prende il tempo entrando in area, ma si lascia cadere al primo contatto. Guida è ancora una volta presente e ancora una volta lo invita ad alzarsi.

20' - Intervento al limite di Gyomber su Yildiz, giusto il giallo.

27' - Altro rigore chiesto dalla Juve, questa volta da Rabiot, ma sempre entrando in area dalla sinistra. Questa volta il centrocampista è entrato a contatto cadendo in area con Daniliuc, ma l'azione, prima ancora di un fischio di Guida, sarebbe stata annullata per fuorigioco del francese.

33' - Maggiore entra in scivolata su Yildiz prendendolo con la gamba di richiamo. Guida prima lascia correre per il vantaggio, poi a fine azione sventola il giallo al centrocampista granata.