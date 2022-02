Grigoris Kastanos, centrocampista della Salernitana, è intervenuto a Dazn prima della partita con lo Spezia: "Ora inizia un altro campionato, dovremo dare tutto in campo per questa impresa. Dobbiamo affrontare tutte le partite con lo stesso spirito, andare in campo con tutte le nostre qualità e dare tutto, i risultati arriveranno".