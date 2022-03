L'agente di Pasquale Mazzocchi ha commentato le voci di un interesse del Napoli per il terzino della Salernitana: "Sarebbe un sogno - ha detto Luigi Lauro a 1 Station Radio - ma non credo che diventerà l'erede di Di Lorenzo. Non penso che verranno spese cifre importanti per un giocatore di 30 anni, per questo credo che rimanga ancora a Salerno. Aspettiamo di capire cosa vuole fare Sabatini, ma comunque credo che Di Lorenzo rimarrà a Napoli".