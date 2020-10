Felipe Curcio è stato presentato oggi alla stampa come nuovo acquisto del Padova. Il brasiliano non ha speso parole dolci per la sua ex squadra dichiarando:



"A Salerno non ero più felice, due giorni prima della fine del calciomercato mi è stato detto che non sarei entrato nella lista e abbiamo deciso di partire. Prima di accettare il Padova ci ho pensato bene, non era facile scendere di categoria. Devo affrontare l'impegno nel migliore dei modi ma sono convinto che possiamo fare bene".