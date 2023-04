In attesa di concludere l'attuale campionato di Serie B che la vede perfettamente a metà strada tra il sogno playoff e l'incubo playout, la Ternana prova a gettare le prime basi per il futuro.



Tra gli obiettivi del club umbro ci sarebbe anche il riscatto di un giocatore arrivato in prestito in estate dalla Salernitana e diventato presto un pilastro dell'undici rossoverde, tanto da risultare come uno dei giocatori più impiegati in stagione. Si tratta di Valerio Mantovani, difensore centrale che proprio ieri ha compiuto 27 anni e che la Ternana vorrebbe acquistare a titolo definitivo.



Stando a quanto riporta l'edizione odierna de Il Corriere dell'Umbria, tuttavia, sul ragazzo ci sarebbero gli interessi anche di altri club che potrebbero attirarlo verso lidi differenti. Senza contare che, dopo averla soltanto sfiorata nelle ultime due estati, Mantovani che vanta oltre 120 partite in Serie B sogna prima o poi di riuscire a cimentarsi anche con la massima categoria.