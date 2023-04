Dopo la sconfitta di misura rimediata ieri dalla sua Ternana in casa del Brescia, il tecnico degli umbri,ha dichiarato che non rilascerà più dichiarazioni fino a nuovo ordine: "- ha annunciato l'allenatore a AM Terni Television - Quando non vengo ascoltato da più parti significa che non incido. Ho sentito parlare di playoff e cessione della società,Mi dispiace per tifosi: se vorranno spiegazioni mi troveranno al campo“.Lucarelli ha poi aggiunto altre motivazioni per spiegare la propria scelta"Anche in questa ultima settimana, sembro essere l’unico a vedere dei pericoli.Non voglio commentare la partita di oggi. Da quando sono tornato ho parlato di salvarci il prima possibile ma non vengo ascoltato e sono da solo. Ho letto che dovevamo imporre il nostro gioco contro l’ultima in classifica. Ci sono 32 partite di storico, da quando sono tornato ho parlato solo di salvezza. Quando non vengo ascoltato preferisco stare zitto. Continuo a sentir parlare di Serie A, play-off che dobbiamo dominare, ma basta poco per inibire la squadra”.A sei turni dalla conclusione del torneo cadetto la Ternana si trova in undicesima posizione in classifica al pari del Como con 40 punti, a sei lunghezze dalla zona play-off e a cinque da quella play-out.