Lazio – Salernitana 1-3: chiamato poco in causa, gli è mancata un pizzico di reattività in uscita su Zaccagni. Miracoloso invece su Vecino in avvio di ripresa e in un altro paio di occasioni.: infortunio dopo pochi minuti. Tanta sfortuna per lui. (dal 9’p.t.: si perde troppo ingenuamente Zaccagni sulla rete nel primo tempo. Meglio nella ripresa.): guida a dovere la linea a tre e va spesso in aiuto a Fazio, con i tempi giusti, per contenere le accelerazioni del tridente biancoceleste.: soffre tremendamente le accelerazioni di Pedro e Felipe Anderson nel primo tempo. Nella ripresa la sua prestazione cresce e quella degli avversari cala e ribalta il risultato con la sua zampata.: finisce troppo spesso fuori giri quando gli avversari palleggiano nello stretto e non riesce a fare bene da filtro. Bravo però in contropiede a pescare Dia (dal 37’ s.t.: il più dinamico a centrocampo. Bene in entrambe le fasi, con tanta grinta che prova a trasmettere anche ai compagni. (dal 37’s.t.un po’ compassato, soprattutto nel primo tempo. Diverse ripartenze dei suoi sono morte sul nascere perché ci ha messo troppo a trovare i tempi di passaggio. Migliora nella ripresa: un capolavoro di gol dell’ex. Tutti i pericoli creati dalla Salernitana sono passati dai suoi piedi.: il gol della Lazio nasce da un suo posizionamento sbagliato su Luis Alberto. Si riscatta con l’assist per Candreva: tanto movimento intorno alla boa Bonazzoli per provare a scardinare la difesa biancoceleste. In zona gol però si vede poco. (daltroppo statico rispetto al compagno di reparto. Si appiattisce troppo sui difensori avversari senza riuscire a far salire la squadra. (dal 18’ s.t.: puntuale all’appuntamento col gol. Molto più dinamico del compagno di squadra )All.: schiera una squadra equilibrata e cinica, che non va in confusione nemmeno in svantaggio. Si conferma un grande stratega.