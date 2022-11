Fiorentina - Salernitana 2-1: Se la sua squadra finisce il primo tempo in svantaggio di un solo gol grandi meriti sono suoi, salva il risultato due volte su Kouame e Cabral. Non può niente sulla rete decisiva di Jovic.: Il primo tempo regge botta senza troppe apprensioni, nella ripresa invece soffre moltissimo l’ingresso di Saponara. Il fantasista viola lo manda nel pallone: Nonostante sia al suo prim campionato di Serie A dimostra di poterci stare senza problemi. Fa a sportellate con tutti, Cabral ne sa qualcosa.: Ovviamente nel primo tempo soffre moltissimo ikone, che non gliela fa mai vedere. Nella ripresa prova qualche sortita offensiva, ma la sua prestazione non è certamente sufficiente.: Meno pimpante del solito, soffre molto le scorribande offensive dei viola sulla sua fascia. Si vede poco anche in fase offensiva, dimostra forse di aver bisogno di rifiatare un po’.: esperimento sugli esterni durato poco. Complice anche un’ottima prova dei viola sulle fasce Nicola è stato costretto a cambiargli posizione dopo pochi minuti. (dal 1’pt: il suo ingresso da nuova linfa alla squadra di Nicola): Alla prima da titolare in campionato, era chiaro che il norvegese avesse bisogno di mettere minuti nelle gambe. Partita non facile con uno come Bonaventura dalle sue parti. (dal 17st: ha la colpa di tenere in gioco Jovic in occasione del gol vittoria della Fiorentina): Sicuramente tra i più positivi del centrocampo campano questa sera. E’ lui a dare il via all’azione del momentaneo pareggio di Dia (dal 37’st: A differenza di quanto è abituato a fare oggi il laterale ha maggiori compiti di contenimento rinunciando di fatto a qualsiasi tipo di sortita (dal 30’st: Tanto movimento nel primo tempo ma viene poche volte cercato dai compagni. Secondo tempo sulla stessa falsariga del primo ma ha il merito di offrire l’assist perfetto a Dia per il gol del momentaneo pareggio.: Anche lui come il polacco non tocca palloni. Nicola lo toglie forse per non far eun dispetto all’ex di turno. (dal 1’st: entra e segna, alzando il nettamente il baricentro della Salernitana. Il gol del momentaneo pareggio è una sua invenzione)All.:: La sua squadra forse sottovaluta un po’ la sfida affrontando il primo tempo con un approccio sbagliato. Nell’intervallo deve aver strigliato i suoi, che nella ripresa entrano in campo con tutt’altro spirito. Trova il jolly dalla panchina, ma la gestione degli ultimi 20 minuti lascia a desiderare.