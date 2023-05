Ochoa 6: rischia la frittata al 34’ con un passaggio con le mani non dosato bene per Lovato. Gonzàlez lo grazia. Può fare poco sul colpo di testa da due passi dell’argentino. Sicuro nelle uscite. Ikoné gli sposta palla troppo velocemente. Felino su Martinez Quarta. La palla di Biraghi passa in una selva di uomini, non la vede partire.Lovato 6,5: inizia braccetto di destra poi trasloca al centro dopo l’uscita di Gyomber. Troppo sulle gambe sul passaggio di Ochoa. Tiene a bada Cabral. Nel secondo tempo sbroglia un paio di situazioni intricate in area.Gyomber sv: gioca appena 13’ e si fa male. Esce sconsolato.(dal 13’ Daniliuc 5: guarda solo la palla e non l’avversario, Gonzàlez lo sovrasta sul gol del pareggio. Cabral gli dà fastidio. Sbaglia molto con la palla tra i piedi)Pirola 5,5: attento e concentrato, come al solito. Regge un velocista come Ikoné. Si addormenta una sola volta e l’ex Lille lo punisce. Gran recupero su Jovic.Mazzocchi 6,5: l’impegno non manca mai, difetta in precisione. Si vede che fisicamente non è il giocatore esplosivo visto prima dell’infortunio al ginocchio. Spesso si intestardisce quando ha palla. Cresce nella ripresa e si guadagna un rigore. Pericoloso con un tiro cross nel finale.(dal 47’ st Sambia sv)Bohinen 5,5: non è al meglio della condizione, lento. Vede in ritardo l’inserimento di Dodò sul gol dell’1-1. Barak dalle sue parti gli crea qualche problema.(dal 15’ st Vilhena 5,5: ci si aspetta qualcosa in fase offensiva, ma non combina nulla)Coulibaly 6,5: solito motorino in mezzo al campo, scuce il gioco avversario e prova a far ripartire i suoi. Fa ammonire Mandragora. Ritmi alti anche nel secondo tempo; a volte tiene troppo palla. Gran lancio per l’inserimento di Mazzocchi.Bradaric 6: subito propositivo sull’out mancino. Vede il corridoio giusto per lanciare Dia sul primo gol. Provvidenziale nel murare una conclusione di Castrovilli in area. Fa bene anche la fase difensiva, ma sul gol del pari viola non c’è.Maggiore 6: deve dividersi tra la fase offensiva e il tenere a bada Mandragora. Accompagna bene sul gol dell’1-0.(dal 15’ st Kastanos 6: ci mette grinta e corsa, guadagna punizioni preziose)Botheim 6,5: fa un gran lavoro in occasione dell’1-0, difendendo palla e scaricando su Bradaric. Prova a fare a sportellate e a pulire palloni per i compagni, giocando di sponda. Non va però mai in profondità. Si inventa un gran assist di trivela per Dia.Dia 9: è una macchina, fa 13 e diventa il miglior marcatore in A della Salernitana. Impreciso quando deve fare l’assist-man. Non si accontenta, mette il turbo, brucia Igor e fa 2-1. Troppo mole in contrasto con Jovic e perde la palla da cui nasce il 2-2. Glaciale anche dagli undici metri.All. Sànchez Lladò 6: Sousa squalificato e c’è lui in panchina. Cambiano quattro uomini rispetto al derby. Si prende il rischio di giocare con due difensori diffidati, Gyomber però esce subito. L’ingresso di Troost-Ekong avrebbe dato una mano in più sulle palle alte. La squadra abbassa il baricentro dopo il gol di Dia e gli ospiti prendono coraggio. Il rilassamento dopo il gol è fatale in due occasioni. Un punto che comunque avvicina la salvezza.