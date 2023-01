: è impegnato dal tiro centrale ma forte di Oudin che respinge con i pugni, più decisiva la parata sul tiro da fuori di Di Francesco.: ottimi anticipi sulla fascia e quando fa la diagonale, salvataggio prodigioso sulla linea su Colombo.(37’s.t.: si perde Strefezza sulla rete del numero ventisette, in un altro intervento gli sradica il pallone con un gran anticipo, molto pericoloso con due punizioni.: attento e preciso nel controllare Colombo, provvidenziale su Umtiti.: poche sbavature in difesa dove spende un giallo senza perdere lucidità.: fa legna in mezzo al campo, si prende un giallo forse con eccessiva irruenza. Grande recupero su Stefezza prima di calciare con cui costruisce un’azione pericolosa fino all’area avversaria.(16’s.t.: sin da subito porta vivacità a centrocampo).: si destreggia bene in regia dettando i tempi.(1’s.t.: dà equilibrio in mezzo e smista bene i palloni).: grande inserimento tra Umtiti e Pezzella con cui infila il raddoppio.(40’s.t.: funge da costruttore di gioco, spesso venendo in mezzo al campo e offrendo buone giocate.: aiuta in fase di costruzione, offre sempre un appoggio ai compagni e gioca per loro.: grande coordinazione e tiro al volo che sblocca il match, assist delizioso per il raddoppio che infila la difesa. Difficile da contenere per tutto il match.: ripropone il 4-3-3 che permette di iniziare con un approccio propositivo premiato da due reti che permette ai suoi di potersi chiudere e limitare il Lecce ma anche di offendere. Con Dia sulla fascia sia ad attaccare che aiutare in difesa e Piatek a giocare su tutto il fronte d’attacco sembra aver trovato la quadra. Il sacrificio di tutto aiuti in fase difensiva, ciò che rende difficile il gioco del Lecce che infatti non riesce a pungere eccessivamente.