Ochoa 5,5: poco impensierito dai giallorossi che nel primo tempo non centrano mai lo specchio della porta. Poteva respingere meglio la punizione di Pellegrini, da cui nasce il pari giallorosso. Sveglio sulla girata aerea di Abraham. Matic tira una gran botta in mezzo ad una selva di giocatori, non può farci nulla. C’è su Cristante al 92’, ma il colpo di testa del centrocampista è debole e centrale.Daniliuc 5: si posizione bene e legge bene le situazioni. Molto aggressivo, fino alla metà campo avversaria. Sfortunato nel perdere il contrasto sul pari di Ibanez, il Var sistema tutto. Fa il fallo da cui nasce la punizione del pari. Perde anche Matic sul 2-2.Gyomber 7: solito mastino, mette la museruola a Belotti e ringhia su chiunque transiti dalle sue parti. Prende un giallo pesante che gli farà saltare la passerella casalinga con l’Udinese.(dal 26’ st Lovato 5,5: non riesce a rinviare bene la palla del 2-2, il tiro di Matic gli passa pure tra le gambe)Pirola 6,5: dalla sua parte la Roma transita poco e lui si limita a fare le cose semplici. Respinta provvidenziale a fine primo tempo. Ordinaria amministrazione anche nella ripresa.(dal 33’ st Troost-Ekong sv)Kastanos 5,5: torna in fascia e limita bene El Shaarawy. Sale però poco. Si addormenta e non marca El Shaarawy sull’1-1.(dal 15’ st Mazzocchi 6: entra carico come una molla. E’ fresco e riparte in fascia)Bohinen 6: gioca a testa alta, palleggia e dà una mano in interdizione. Ci prova anche da fuori.(dal 26’ st Vilhena sv)Coulibaly 7: solito trattore in mezzo al campo, spezza il gioco giallorosso e fa ripartire quello granata. Gran visione di gioco sul gol di Candreva. Sovrasta il dirimpettaio Camara. Gran recupero a fine primo tempo su Solbakken. Continua a macinare chilometri nella ripresa.Bradaric 6: spinge di più rispetto a Kastanos, mostrando una buona gamba. Nel secondo tempo deve stare più basso per respingere gli assalti romanisti.Candreva 7,5: si esalta ancora una volta contro le grandi. Gran giocata sul pallone delizioso di Coulibaly. Non ha mai paura di farsi passare il pallone.(dal 33’ st Botheim sv)Dia 7: si muove tanto e prova a dare fastidio all’adattato Bove. Sbuca dal nulla, alla Trezeguet, per il gol del 2-1, bruciando Matic. Sfortunatissimo nel rimpallo che apparecchia la tavola per Matic. Nel finale si innervosisce per una trattenuta di Zalewski e innesca una mini rissa. Viene ammonitoPiatek 6: soffre la fisicità dei difensori romanisti nel gestire palla spalle alla porta. Fa la lotta. Grande aggancio sul gol del 2-1, poi fa assist con un rimpallo.All. Sousa 7: sceglie di mandare in panchina Mazzocchi per averlo come jolly nel corso del match. Dia gioca più vicino a Piatek. La Salernitana gioca un gran primo tempo, mostrando una manovra fluida e non facendo mai calciare in porta la Roma. I granata dominano a centrocampo con la fisicità di Coulibaly e la tecnica di Bohinen. Secondo tempo più da trincea. La squadra reagisce benissimo al pari immediato di inizio ripresa e non capitola dopo il 2-2.