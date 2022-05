Atalanta-Salernitana 1-1



Sepe 6: ci pensano i nerazzurri a calciare fuori, reattivo al 40’ quando Boga è in agguato, straordinaria la prontezza di riflessi su Maehle, non può nulla davanti a Pasalic.



Gyomber 6,5: si incolla a Zappacosta e Muriel, poi a Zapata, togliendo ogni spazio al colombiano. Sventa ognio assalto di casa.



Fazio 5,5: trascina Boga in fondo al campo, poi si incolla a Zapata con successo, ma sul gol di Pasalic doveva fare di più.



Ruggeri 6: l’ex del match dà solidità al reparto, nella ripresa sventa con esperienza l’attacco di Zapata. Si fa male.



(Dal 22’ s.t. Gagliolo 6: aiuta i compagni, bene).



Mazzocchi 6,5: sulla corsia destra spaventa i nerazzurri, poi fa partire il siluro per la testa e l’assist di Djuric. Continua a provare a sorprendere Musso da fuori con coraggio.



(Dal 40’ s.t. Dragusin sv).



Ederson 7: Palomino lo marca stretto ma solo nella prima parte di gara, poi arriva Demiral che gli lascia segnare un gol. Grande visione di gioco, grande fisicità, di un’altra categoria rispetto ai compagni.



(Dal 40’ s.t. Kastanos sv).



Bohinen 6: una bilancia tra attacco e difesa, sicuro, sfiora il bis nella ripresa.



Coulibaly 6,5: tira in porta tenendo sempre impegnata e sotto sforzo la retroguardia di casa, anche da angolo.



Zortea 6: l’ex della partita torna a Bergamo in tutta fascia, a sinistra, la palla viaggia di più nell'altra corsia ma lui riesce nell'intento di far sprecare energie ai bergamaschi, come gli ha chiesto Nicola.



Verdi 6,5: il fantasista granata innesca l’azione del gol da punizione, poi ne guadagna altre beffando Demiral.



(Dal 40’ s.t. Mousset sv).



Djuric 7: pericolo numero uno tra i granata, è la sua zucca a servire il gol a Ederson. Il migliore nel primo tempo, si riconferma nella ripresa. Svetta sui nerazzurri.



(Dal 33’ s.t. Bonazzoli 6: raccoglie un paio di spunti interessanti e ricambia il favore).





All. Nicola 6,5: la fame di salvezza dà la spinta giusta ai suoi, che trovano il gol prima dei nerazzurri e si arrendono solo al pareggio di Pasalic. Combattente.