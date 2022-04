Sepe 6: Attento su Mkhitaryan e praticamente inoperoso per il resto del primo tempo. Nella ripresa può poco o nulla sui due gol romanisti.Gyomber 5: E’ ex, ma non ha lasciato grandi ricordi. Prova a non farsi dimenticare con un fallo al limite dell’area. E' l'anello debole anche nella ripresaRadovanovic 7: Il tiro che non t’aspetti di domenica alle 18,30 circa. Una punizione che fa scatenare i tifosi. Poi ci mette garra e qualche errore.Ranieri 6,5: Subito un intervento su Felix, poi i canini mostrati a tutta fascia. Non da serie B. E non da sostituire. (59’ Dragusin 5,5: non la stessa caparbietà del compagno)Mazzocchi 6,5: Provvidenziale su El Shaarawy, ma per tutta la gara tiene alto lo scudo per evitare una nuova sconfitta. (74’ Jaroszynski 5,5: un caso che la difesa si sciolga? Forse no): Raddoppi costanti e il giusto senso dell’equilibrio per un altro norvegese indigesto per la Roma. (65’ Zortea 6: entra come ogni riserva dovrebbe entrare: concentrato e cattivo)Si guadagna la punizione del vantaggio e si prende la palma di miglior centrocampista del match.: Una delle anime più caparbie di una Salernitana che non si arrende maiRischia un rigore su Mkhitaryan per eccesso di foga. Quella che mette su ogni pallone. (65’ Kastanos 5,5: può raddoppiare ma trova i guanti di Patricio)Il solito Milan. Tanto lavoro di fisico e gomito per far salire la squadra e poche chance per fare male.Ha dato dolori a questo stadio. Ma erano i tempi del Bayern. Con la Salernitana deve giocare con meno arroganza e più umiltà. Lo fa per buona parte del match. (74’ Verdi 5,5: troppo morbido)Da quando c’è lui in panchina la Salernitana gioca meglio, raddoppia e accorcia gli spazi. Però cambi rivedibili.