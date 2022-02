Sepe 6: battezza un lato sui rigori, ma è sfortunato. Attento nelle uscite.Mazzocchi 6: Gyasi lo tiene basso nel primo tempo. Comincia col turbo la ripresa, mettendo una bella palla in mezzo che Kastanos cicca clamorosamente. Spinge tanto e crossa bene; esce con i crampi.(dal 37’ st Gyomber sv)Fazio 5,5: uno della sua esperienza non può commettere un errore del genere. Sbaglia il controllo e calcia Erlic, regalando rigore. Bella una chiusura su Manaj al 34’. Esce bene palla al piede sul finale di tempo. Spende il giallo ad inizio ripresa su Maggiore. In generale accusa la lunga inattività.Dragusin 6,5: preciso e aggressivo nei primi minuti, spazza e ringhia su qualsiasi avversario transiti dalle sue parti. Nella ripresa tiene alta l’attenzione.Ranieri 5,5: un suo fallo provoca la punizione da cui scaturisce il 2-2. Troppo morbido in marcatura su Manaj, la cui deviazione finisce sul braccio di Mousset. Soffre la spinta di Amian e la rapidità di Verde. Spinge poco.L. Coulibaly 6: va con le marce basse nel primo tempo, prova ad alzare il ritmo nella ripresa. Attacca e difende.Radovanovic 6: non gioca da tanto e si vede, deve prendere le misure. Qualche lancio sbagliato. Tatticamente fa il suo. Insidiosa una conclusione al 15’ della ripresa.Kastanos 5,5: si muove tanto nei primi minuti, guadagna la punizione dl 2-1. Nel primo tempo dà brio. Il voto si abbassa ad inizio ripresa, quando liscia in area tutto solo davanti a Provedel. Col passare dei minuti si imbruttisce. Dopo un tentativo pericoloso lascia il campo.(dal 20’ st Perotti 6: non ha il passo dei bei tempi, ma prova a creare. Fa ammonire Kiwior e aiuta anche in difesa)Verdi 8: atterra sul pianeta Salernitana con due punizioni che fanno venire giù l’Arechi. Non disdegna anche il ripiegamento, vince nella ripresa un doppio contrasto con Manaj prima e Reca dopo. E’ in debito d’ossigeno e Colantuono lo sfila.(dal 20’ st Bohinen 5,5: sembra fare fatica a trovare la giusta collocazione)Ribéry 5,5: finalmente ha qualcuno con cui parlare la stessa lingua (Verdi). Guadagna la punizione che l’ex Napoli realizza. Prova ad inventare soprattutto a sinistra. Perde palla ad inizio ripresa e costringe Fazio a farsi ammonire. Ci prova poco dopo da fuori. Non è al meglio e sbaglia anche qualche scelta.(dal 31’ st Mikael 6: si mette in modalità lotta con la difesa avversaria e guadagna qualche punizione preziosa. Poche però le palle giocabili)Mousset 4: si muove in attacco, ma non riceve palloni. Perde però tanti duelli. Fa danni nella sua area, regalando il rigore del 2-2 con una deviazione di mano. Prova una conclusione innocua sul finire di tempo. Non rientra in campo nella ripresa.(dal 45’ Djuric 5,5: solito lavoro di sponde e sportellate, ma poco pericoloso)All. Colantuono 5: getta subito nella mischia sette volti nuovi, non convince Mousset. Forse serviva più fisico con Djuric dall’inizio. Apparte i due lampi di Verdi, sul piano del gioco si vede pochissimo. Incomprensibili i cambi di Verdi e Mazzocchi.