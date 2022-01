Belec 5,5: incolpevole sui gol, sbaglia qualche rinvio di troppo. Nella ripresa una bella uscita bassa su Immobile e una parata su Zaccagni. Sul tris di Lazzari non può nulla. Nel finale sfodera una gran parata, negando la tripletta ad Immobile.Delli Carri 5,5: non vede l’inserimento di Immobile e se lo ritrova al tiro. Prova a contenere come può. Bella chiusura su Immobile al 9’ della ripresa.Motoc 5: esordio inaspettato in A per il classe ’02. Non segue Milinkovic sulla prima rete e non pedina Immobile sullo 0-2, il centravanti non perdona. Sullo 0-3 è un pizzico in ritardo nella chiusura su Lazzari. Qualche buon intervento da annotare.Veseli 5,5: si ritrova Milinkovic davanti e può fare poco. Lascia troppo solo il centrocampista serbo che imbuca Pedro sul raddoppio. Assiste inerme allo 0-3 biancoceleste. Non gestisce male i palloni che ha tra i piedi.Kechrida 5: prova qualche accelerata, ma è costretto a rimanere basso per tamponare Zaccagni. Arriva qualche cross nella ripresa, fa anche la mezzala. Combina in generale pocoObi 5: gli mancava da tanto il campo e si vede. Nella ripresa si rende pericoloso con qualche inserimento. Colantuono lo toglie.(dal 22’ st Ruggeri 6: si rivede dopo quattro mesi ed è una bella notizia. Mette un bel cross in area, ma nessun compagno c'è)Di Tacchio 5,5: si limita all’ordinaria amministrazione, i ritmi non gli appartengono. Ci mette volontà, ma non è sufficiente contro un centrocampo nettamente superiore. Pericolosa conclusione a lato in pieno recupero.Schiavone 4,5: sulla prima rete vede partire Immobile, ma non lo segue, l’attaccante tira tutto solo. Soffre tanto la tecnica e i ritmi della mediana laziale.Ranieri 5: Pedro gli scappa alle spalle nell’azione del raddoppio, tenta qualche timida discesa. Ad inizio ripresa fa tunnel ad Hysaj e crossa, ma nessun compagno sfrutta. Si fa ammonire, era diffidato e salterà il derby col Napoli.(dal 32’ st Perrone 6: minuti per un altro giovanissimo. Il classe ’03 si piazza dietro e fa il suo)Gondo 6: Prova a lottare come suo solito, sta bene fisicamente. Perde Immobile che sfiora il tris di testa. Ad inizio ripresa spreca una buona palla su corner, calciando in curva. Fa ammonire Luiz Felipe. Sempre in movimento.(dal 37’ st Vergani sv)Bonazzoli 5: prova a creare qualcosa in attacco, ma le palle latitano e lui non sembra molto concentrato. Obi lo innesca in area ad inizio ripresa, ma il suo sinistro viene murato da Luiz Felipe.All. Colantuono 6: il covid e gli infortuni gli riducono la rosa all’osso e il suo lavoro (oggi) non si può giudicare. Deve far esordire un primavera e portarne quattro in panchina, oltre al terzo portiere Guerrieri. La tecnica biancoceleste è proibitiva per i suoi, buona la reazione ad inizio secondo tempo. La speranza è che il covid vada via quanto prima.