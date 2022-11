: Nulla può sullo splendido gol di Okereke e per il resto è pronto a stoppare le diverse iniziative grigiorosse. Riesce a parare addirittura due rigori prima di farsi battere sulla ribattuta del secondo da Ciofani.: Fa il suo in una giornata non facile per il suo reparto con la Cremonese sempre pronta a giocare uomo su uomo e ad attaccare alta.: Punto di riferimento per tutto il reparto, macchia la sua prestazione con un fallo su Zanimacchia che vale il rigore all’87’ ( poi ribattuto) per gli avversari. Del resto è una giornata difficile con un avversario pericoloso dal primo al novantesimo.: Un po’ in difficoltà sia sul gol subito che in generale, dà l’impressione di soffrire parecchio la pressione imposta dalla Cremonese in campo. Partita sfortunata per lui che è anche costretto ad uscire per un brutto colpo alla testa ad inizio ripresa.(3’s.t.entra ad inizio ripresa per sostituire l’infortunato Lovato e ricopre degnamente il suo ruolo arginando la costante pressione grigiorossa): spinge, imposta, è in gas e si vede. Cerca più volte di arrivare al tiro in porta puntando l’uomo, tiene il ritmo alto, anche nel momento in cui la sua squadra frena un po’ nella ripresa: Fa vedere tutte le sue qualità, giocatore difficilissimo da arginare, crea, corre, spinge, facendo venire un bel mal di testa a Quagliata.( 17’s.t. Vilhena 6 entra a ripresa avviata e amministra senza spingere o rendersi mai pericoloso quanto Candreva .): Prestazione buona la sua, anche se non è in una delle sue giornate migliori, aiuta comunque a tenere alta la squadra e a manovrare il centrocampo, creando puntuali geometrie.( 37’s.t.s.v.): Fa un gran gol , quasi incredulo per il fatto di trovarsi davanti una prateria senza ostacoli dopo essere sgusciato via a Lochoshvili. Sempre tanta tanta qualità.: Non si mette mai in evidenza, prestazione un po’ opaca, ma comunque sufficiente. La Salernitana gode di buona salute e Bradaric con lei.: Non in una delle sue giornate migliori, non trova la porta, ma è comunque di supporto al suo reparto senza pungere in modo decisivo.( 37’ s.t.: sblocca il risultato in avvio di match, sempre pericoloso, il pistolero sta tornando sui livelli dei tempi d’oro in serie A.( 17.s.t.entra a ripresa avviata e si rende subito pericoloso. Ci prova con tutte le sue forze, ma è la Cremonese a punire la Salernitana )All.: La sua squadra si trova meritatamente sopra la zona a rischio della classifica. Anche davanti ad una Cremonese aggressiva e determinata, sfrutta tutte le occasioni possibili e fa muro nei momenti di maggiore difficoltà. Il rigore finale contro suona come una beffa, anche se sacrosanto.