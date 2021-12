GENOA-SALERNITANA 1-0



Fiorillo 6,5: quasi un derby per l’ex ragazzo del vivaio blucerchiato che scalda subito le mani murando un’incornata ravvicinata di Destro. La deviazione di Di Tacchio lo mette fuori causa nell'occasione del gol.



Kechrida 5,5: fatica come un dannato ad arginare Cambiaso. Per sua fortuna la gara dell’esterno rossoblù dura soltanto un tempo.



Delli Carri 6: prestazione di personalità per il giovane difensore, agevolata dall’inconsistenza offensiva del Genoa.



Gagliolo 5,5: gara ordinata al cospetto di un Ekuban che svaria molto su tutto il fronte offensivo. Ma non riesce ad arginare Kallon nell'azione del gol.



Bogdan 6: respinge almeno un paio di conclusioni rossoblù in apertura, tenendo di fatto in piedi la baracca granata. Poi sbroglia l'ordinaria amministrazione.

(dal 38’ st Gyomber SV)



Jaroszynski 6,5: gara da ex per lui che ufficialmente la maglia del Grifone non l’ha mai indossata. Sfodera qualche bel cross soprattutto nella ripresa quando ha più spazio per affondare.



Schiavone 5: sempre in sofferenza quando il Genoa va in pressione su di lui. Commette un paio di errori gravi che solo per un caso non si rivelano decisivi.

(dal 20’ st Obi 5,5: non porta il dinamismo che Colantuono si aspettava).



Di Tacchio 6,5: corre ovunque alla ricerca di palloni da pulire o di avversari da contrastare. Nella ripresa impensierisce Semper dalla distanza. Sette polmoni.



Kastanos 6,5: tanto sacrificio ma anche molte iniziative personali che mettono in crisi i rossoblù, più volte costretti alle maniere cattive per fermarlo. E’ l’anima di una squadra che nelle sue giocate trova un punto di riferimento costante.

(dal 30’ st L. Coulibaly SV)



Djuric 6,5: boa avanzata dello scacchiere granata, prova a far salire la squadra usando chili e centimetri. Semper gli dice di no per due volte in tre secondi.

(dal 38’ st Gondo SV)



Vergani 5: volenteroso ma poco incisivo. Trasforma la serata in un’occasione utile solo per fare un po’ di esperienza.

(dal 20’ st Simy 5: mai pericoloso, viene puntualmente anticipato dalla difesa rossoblù).



All. S. Colantuono 6: il timido inizio dei suoi non lascia presagire nulla di buono dalla fredda serata genovese. E invece, una volta prese le misure al Genoa, la Salernitana fa la sua gara, alzando il proprio baricentro e sfiorando anche la rete in più occasioni. Ma alla fine sono i rossoblù ad esultare. Resta comunque una buona prova dalla quale ripartire.