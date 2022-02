Sepe 6: sul gol è esente da colpe. Attento nelle uscite, guarda il tiro di Sansone finire sull’incrocio.Mazzocchi 7: parte forte con una gran discesa a destra. Al 25’ altro cross basso pericoloso, Djuric non lo sfrutta. Sbaglia un disimpegno che rischia di innescare il contropiede bolognese. Ad inizio ripresa mette un altro bel cross che Djuric non capitalizza. Nel finale sfiora il gol su punizione.Dragusin 5: parte attento e aggressivo, è leggero in marcatura su Arnautovic. L’ex Inter lo punisce.Fazio 6: è in crescita sul piano fisico, sul gol bolognese deve badare a De Silvestri e non prende in consegna Arnautovic. Spesso esce palla al piede con personalità.Ranieri 4,5: parte vedendosi sventolare un giallo e si innervosisce. Non scende mai a sinistra. Non torna in campo nella ripresa.(dal 1’ st Gagliolo 5: l’ingresso non è dei migliori. Si fa recuperare da Svanberg su un cross. Si rifugia troppo spesso da Sepe)L. Coulibaly 6,5: solita lotta e corsa in mezzo al campo. Bada alla copertura quando Mazzocchi galoppa in fascia. Grande uscita palla al piede al quarto d’ora della ripresa, Soriano deve stenderlo.Ederson 6: pronti via e sfiora il gol con un bel stop di petto e tiro. Tecnica, ma anche tanti chilometri percorsi.(dal 43’ st Bohinen sv)Kastanos 6: attacca e difende, con intelligenza e corsa. Raramente sbaglia la scelta. Guadagna punizioni preziose, non trova però il guizzo offensivo. Esce stanco.(dal 26’ st Zortea 7: il guizzo lo trova lui, appena entrato, per l’1-1)Ribéry 5,5: si muove molto e dialoga soprattutto con Verdi. Dovrebbe calciare più spesso in porta. Si procura il rigore che l’arbitro toglie. Nella ripresa cala.(dal 26’ st Perotti 6: partecipa al gol del pari. Con la palla tra i piedi è sempre pericoloso)Verdi 5,5: ritorna titolare e nel primo tempo è più vivo. Innesca Ribéry sul rigore annullato. Nella ripresa sbaglia qualche scelta di troppo. Per le punizioni non è giornata.(dal 26’ st Mousset 6: è bravo a venire dentro al campo e a servire Zortea per l’1-1)Djuric 5,5: gli arrivano pochi palloni, l’unico buono lo mette sul fondo. In spaccata non trova il pareggio ad inizio secondo tempo. Solito lavoro prezioso per la squadra, ma poco pericoloso negli ultimi undici metri.All. Nicola 6,5: deve rinunciare a Bonazzoli, ma non rinuncia ad offendere. Rilancia Verdi e ripropone Ribéry. L’aggressione al match c’è, manca però l’ultimo passaggio. La squadra non crolla dopo il gol. La raddrizza con i cambi, Perotti, Mousset e Zortea confezionano il pari. Spinge sempre i suoi dalla panchina.