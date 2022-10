Sassuolo-Salernitana 5-0





Sepe 5,5: bravissimo in uscita bassa su Laurientè e Thorstvedt, però ne prende 5 (senza troppe colpe tuttavia).



Bronn 5: primo tempo disastroso, doveva tenere buono Laurientè, ma non lo vede proprio. Nicola lo cambia appena può.



(1’ s.t. Bradaric 5,5: sale per spingere e rendere la Salernitana a quattro più offensiva. Fa poco)



Daniliuc 6: cerca di tenere in piedi una linea difensiva in difficoltà. Di quelli dietro è il meno peggio.



Lovato 5,5: si prende il tunnel pure da Ceide. La mancanza di Fazio si è sentita.



Candreva 5,5: crossa e ri-crossa, in realtà combina poco.



Coulibaly 5,5: perde il duello fisico e mentale con il norvegese del Sassuolo, che gli scappa più di una volta.



Maggiore 5: poco preciso in costruzione, causa il rigore arrivando in ritardo su Ceide. Resta negli spogliatoi dopo l'intervallo.



(1’ s.t. Radovanovic 5,5: figuraccia nel finale, quando in vantaggio sul pallone lo lascia ad Alvarez. Da lì verrà l’umiliante 5 a 0.)



Vilhena 5,5: lampadina spenta, non inventa nulla.



(13’ s.t. Bonazzoli 6: almeno ci prova da lontano, anche se non risolve granché)



Mazzocchi 5,5: emotivamente spremuto dalla bella esperienza azzurra. Toljan gli sbarra la strada. Nella ripresa passa a destra ma non convince neanche di là.



(35’ s.t. Kastanos s.v.)



Dia 5,5: insufficiente solo perché non segna almeno una delle tante occasioni create nel primo tempo. È comunque il più pericoloso dei granata.



(35’ s.t. Botheim s.v.)



Piatek 5,5: prestazione deludente, Ferrari gli smonta le pistole.





All. Nicola 5: inspiegabile una simile involuzione. Squadra spenta, senza alcun tipo di reazione nella ripresa, nonostante il cambio di modulo.