Sepe 6: attento e reattivo ad uscire su una palla bassa vagante. Presente su Lammers al 14’, non può fare granché su Satriano. Gioca bene con i piedi anche se con qualche brivido ed è attento nelle uscite. La deviazione di Fazio lo mette fuori causa sulla conclusione di Lammers.Bronn 6: partita ordinata, non è preciso nell'innescare Candreva. Chiusura decisiva al 13’ della ripresa su Lammers, ma l'olandese lo mette spesso in difficoltà. Resta nel match fino alla ffine.Gyomber 7: tignoso e attento come al solito. Bada sempre alla sostanza, che sia di testa o di piede. Bene in un paio di aperture. Esce tra gli applausi.(dal 12’ st Daniliuc 6: impatta bene nel match, attento su Satriano. Gli passa tra le gambe la palla che Lammers trasforma nel 2-2. Resta concentrato sull’ex Atalanta nel finale)Fazio 5: giganteggia in difesa ad inizio partita. E’ pulito nelle chiusure e preciso nell’uscire palla al piede. Un black out gli costa caro. Si fa scappare Satriano che lo punisce. Serata no: è sua la deviazione che mette fuori causa il compagno Sepe.Candreva 6: si muove tanto dal suo lato, non sfrutta una bella palla di Mazzocchi sul secondo palo. All'inizio soffre Parisi. Si becca un tunnel da Pjaca. Intorno alla mezz’ora inizia a sfornare cross interessanti. Henderson gli sfila davanti in occasione dello 0-1. Comincia la ripresa con un cross che mette in difficoltà Vicario. Gestisce bene il corner da cui nasce il 2-1, scegliendo la battuta corta.Coulibaly 7: fa al solito tanta legna. Entrata dura su Henderson al 42’, rischia ma si becca solo il giallo. Comincia a giganteggiare sul finale di tempo. Si mette in modalità sradica palloni ed esce bene palla al piede. Inesauribile fino alla fine.Maggiore 5,5: sbaglia più di un’uscita palla al piede nei primi venti minuti. Pjaca gli dà tanto fastidio. Fatica in interdizione, non interrompe l’azione del vantaggio ospite. Sussulto al 37’ con una pericolosa palla in area. Calibra male un pallone che poteva mettere Bonazzoli in porta.(dal 26’ st Kastanos 6: dà una grossa mano soprattutto in fase difensiva. Si fa vedere con qualche palla per gli avanti)Vilhena 6: si nasconde un po’ nel primo tempo. Risorge al 37’ avventandosi su una palla in area piccola, Grassi lo stoppa. Sbaglia qualche passaggio di troppo, sembra stanco. Inventa la palla in mezzo per il vantaggio. Sale di tono nella ripresa, avanzando il raggio d'azione. Gestisce bene un po’ di palloni e guadagna punizioni preziose. Si concede anche una rabona.Mazzocchi 7,5: il primo affondo arriva “tardi”, ma è un bel cross che Candreva non sfrutta. Sembra non avere il passo dei giorni migliori. Si inventa letteralmente il gol del pareggio con uno slalom pazzesco. Ad inizio seconda frazione ha sul piede la palla della doppietta ma la spedisce in curva. Spinge tanto e bene fino al novantesimo. Dà tanto anche in difesa.(dal 37’ Bradaric 4,5: ingresso deludente del croato)Dia 7: comincia con le marca alte, la prima accelerata arriva dopo cinque minuti a mettere in crisi la difesa empolese. Col passare dei minuti si imbottiglia nel traffico e non ha campo davanti a sé per scatenare i cavalli. Va a dare fastidio a Vicario su sun cross di Candreva, difende bene tanti palloni. Gol da rapace d’area quello del 2-1.(dal 37’ st Botheim 6: si mette a fare sportellate con la difesa empolese)Bonazzoli 6: riceve poche palle giocabili e allora viene a cercarsele lontano dall’area. Imbuca bene per Maggiore in area, ma i compagni non segnano. Anche nella ripresa gravita troppo lontano dalla porta, la difesa ospite lo limita.(dall’11 st Piatek 6,5: crea subito scompiglio in area di rigore. Conquista il corner da cui nasce il gol del sorpasso. Fa tanto movimento per i compagni. Sinistro radente al 34’, Vicario lo mura. Guadagna tanti corner)All. Nicola 6: la sua Salernitana non inizia bene, ma la reazione è sempre veemente. I granata alzano il ritmo e trovano i gol di pari e sorpasso. Cambia anche tatticamente, l'ingresso di Bradaric è deludente. La colpa è quella di non chiudere il match, tenendo vivo l’Empoli. Nel finale arriva la stanchezza, poteva cambiare qualcosa in più nell’undici iniziale. Se a Bologna era un punto guadagnato, oggi sono due punti persi.