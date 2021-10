Salernitana-Genoa 1-0Belec 7,5: poco impensierito nel primo tempo, bravo al 24’ a chiudere lo specchio a tu per tu con Bianchi. Al 34’ della ripresa è decisivo in uscita su Cambiaso. Nel finale toglie dalla porta la punizione di Rovella.Gyombér 6: non è a suo agio da terzino destro e si vede, i cross sono spesso imprecisi. Nella ripresa bada più a difendere e lo fa bene.Strandberg 7: vero leader difensivo, preciso nelle chiusure. Non ha paura di avviare l’azione, al 46’ stoppa Bianchi che puntava la porta. Sempre sul pezzo.Gagliolo 6: in ripresa rispetto alle ultime uscite, nessuna sbavatura.Ranieri 6,5: prova spesso a proporsi sulla corsia e a crossare. Ottima prova difensiva, nel finale anticipa in maniera decisiva Kallon in area piccola.(dal 37’ st Jaroszynski 6: si mette in trincea per difendere l’1-0)M. Coulibaly 5: appannato, fa fatica nel gestire palla e non corre nel modo giusto. Castori lo richiama ad inizio ripresa.(dal 1’ st Obi 6: corre tanto e prova a proporsi in zona offensiva)L. Coulibaly 6,5: corre e morde le caviglie in mediana, bravo anche nell’impostare. Un problema muscolare lo mette ko al 37’.(dal 37’ Di Tacchio 6,5: ad inizio ripresa ci prova da fuori, sfiora il raddoppio centrando il palo. Aiuta tanto i difensori)Kastanos 7: il cipriota si muove molto da mezzala, mettendoci anche la qualità giusta. Quando può calcia da fuori in maniera pericolosa. L’ex Pescara aiuta pure tanto in ripiegamento. Sforna l’assist per Djuric.Ribéry 6: chiama sempre il passaggio per provare a costruire qualcosa. Cala nella ripresa, nel finale di gara tiene palla e fa respirare la squadra.Gondo 6: solita partita di corsa e lotta per l’ivoriano, prova ogni tanto anche a trasformarsi in assist man.(dal 16’ st Bonazzoli 6: entra bene in partita, sgomita con i difensori avversari)Simy 4: qualche buona sponda, spesso però è fuori posizione. Non incide. È ancora in ritardo fisico.(dal 16’ st Djuric 7,5: ingresso decisivo per il gol vittoria. Aiuta come al solito la squadra a salire)All. Castori 7: i suoi ragazzi provano subito a giocare, poche idee però e confuse. Nella ripresa arrivano i miglioramenti e il meritato gol vittoria. La partita cambia con gli ingressi di Djuric e Bonazzoli.