Sepe 6: Agudelo gli scalda i guantoni, non respinge benissimo. Attento nelle uscite e in altre due occasioni. Al 59’ battezza a lato una conclusione di Nzola ed è fortunato.Gyomber 7: parte concentratissimo. Gran recupero su Nzola e tackle rabbioso su Holm. Scheggia la traversa nel secondo tempo. Perfetto fino alla fine, esce per un problema fisico.(dal 45’ st Bronn sv)Daniliuc 6: deve fare i conti con la fisicità di Nzola, a volte lo tiene a volte no. Nel finale si mette in trincea. Dragowski lo mura due volte di testaFazio 6,5: la difesa sale di personalità con lui. Letture precise, dalla sua parte si va sempre per impostare.Candreva 6,5: accompagna sempre l’azione. Sfiora il gol sul finire del primo tempo. Suo il cross spizzato da Ampadu che finisce sui piedi di Mazzocchi.(dal 39’ st Bohinen sv)L. Coulibaly 6: soliti chilometri in mezzo al campo, gli manca ovviamente qualcosa in inserimento. Dà una grossa mano in difesaRadovanovic 6: interpreta il ruolo di regista a suo modo, gioca di posizione e semplice.Vilhena 5,5: scalda gli animi andando a muso duro con Amian, si becca il giallo. Combina poco in fase offensiva.(dal 20’ st Bradaric 6: buon impatto nel match)Mazzocchi 7,5: sale spesso a sinistra, a volte però crossa senza guardare in area. Guarda e centra l’angolino ad inizio secondo tempo per un super gol.Bonazzoli 6: conclude poco in porta, pensa più a rifinire per Dia. Si inventa un tacco che manda al bar Kiwior e Nikolaou per liberare Candreva al cross in occasione dell’1-0. Sparacchia una palla dal limite al 38’.(dal 39’ st Botheim sv)Dia 5,5: Nicola non rinuncia quasi mai a lui ed è presto spiegato. Pericolo costante per la difesa spezina, al 35’ strozza troppo il destro in area. Cala nella ripresa e il tecnico lo sfila.(dal 20’ st Piatek 5: non gestisce bene un paio di palloni che scottano. Spiattella sui cartelloni una bella palla di Bonazzoli. Centra Dragowski a tu per tu in pieno recupero, spreca un’altra palla al nono di recupero)All. Nicola 6: la sua Salernitana non è bella ma è concreta e anche fortunata. Capitalizza il solo gol segnato, ma potevano arrivarne altri. Serve fare di più sotto porta.