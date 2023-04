para tutto quello che può parare e per due volte riesce a negare la gioia del gol a Radonjic. E’ costretto ad arrendersi solamente alla conclusione di Sanabria sulla quale però non poteva proprio nulla.Radonjic gli crea più di un problema e non riesce mai ad arginare il trequartista serbo del Torino. Non una grande prestazione da parte del numero 5 della Salernitana.(Dal 13’ s.t.: anche lui ha vita difficile contro Radonjic e non riesce mai ad arginarlo)nel primo tempo rischia l’autogol con una deviazione in spaccata su cross di Radonjic ma, per sua fortuna, viene salvato dalla traversa. Per tutta la partita fatica contro Sanabria, che in più di un’occasione riesce a eludere la sua marcatura.(Dal 31’ s.t.dei tre difensori centrali schierati inizialmente da Sousa è quello che offre la prestazione migliore. Sempre attento in fase difensiva.un po’ in difficoltà in fase difensiva dove si trova spesso a rincorrere gli avversari.il Torino gli porta bene. Aveva segnato nella partita di andata e si è ripetuto in quella di ritorno con una conclusione chirurgica dal limite dell’area che non ha lasciato scampo a Milinkovic-Savic.: l’azione che porta al gol di Vilhena parte da un pallone che proprio Nicolussi Caviglia recupera in mezzo al campo, strappandolo dai piedi di Ricci. Gioca una partita fatta di grinta e quantità.(Dal 13’ s.t.: si inserisce in avanti ogni volta che ne ha la possibilità)spinge sulla propria fascia di competenza e allo stesso tempo è bravo a contenere gli esterni avversari. Prestazione convincente dal parte dell’esterno della Salernitana.mette lo zampino in tutte le azioni migliori della Salernitana. E’ suo il cross dalla sinistra in occasione del gol del momentaneo 0-1 ed è lui a colpire il palo poco dopo con una conclusione dal limite dell’area.: viene ben controllato da Djidji e non riesca mai a far valere le qualità tecniche e atletiche. Non la miglior giornata per l’attaccante della Salernitana.(Dal 35’ s.t.è intelligente quando a inizio partita opta per la sponda per l’accorrente Vilhena in occasione del gol dei campani. La sua partita, di fatto, finisce però qui perché viene ben controllato da Buongiorno e non riesce a entrare in partita.(Dal 13’ s.t.: fa a sportellate con Buongiorno ma la palla non la prende mai): la sua Salernitana approccia molto bene la partita e passa meritatamente in vantaggio ma, dopo il pareggio del Torino, sembra accontentarsi del pareggio e non attacca più con convinzione.