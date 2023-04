Ochoa 8: non può nulla sul gol. Sicuro in un paio di prese. Bella parata su Correa, ma era fuorigioco. Importantissima quella da portiere di hockey su Lukaku. Ad inizio ripresa devia, in maniera provvidenziale, la conclusione di Barella sul palo. Intorno al 60’ si esalta prima su Mkhitaryan e poi su Dumfries. Diventa Superman quando toglie dalla porta il tentativo di De Vrij. Guantone anche su Lukaku nel finale.Daniliuc 6: lascia inspiegabilmente passare la spizzata di Lukaku sulla quale si avventa Gosens. Il belga lo sovrasta sul finire di tempo e quasi sigla il raddoppio. Cresce nel secondo tempo. Ci mette grande generosità.Gyomber 6,5: sullo 0-1 Lukaku gli sfugge e gli salta davanti. Un paio di anticipi puntuali, libera l’area piccola sulla gran parata di Ochoa su Lukaku. Nella ripresa alza la concentrazione. Mura con la testa un destro a botta sicura di De Vrij. Mette il piede anche su un tiro in area di Acerbi. I compagni di reparto non lo aiutano.Pirola 6: preciso, grintoso e ordinato. Provvidenziale chiusura su Gosens al 45’.(dal 66’ Troost-Ekong 6: ci mette fisico e presenza sulle palle alte)Bronn 5: Gosens gli sfugge e va in porta. Gioca molto bloccato perché non è a suo agio largo. Non torna in campo nel secondo tempo.(dal 45’ Dia 6,5: con lui in campo l’attacco cambia. Si muove tanto per avere palla tra i piedi. E’ un pericolo per la difesa nerazzurra, sfora il pari centrando una traversa. Destro centrale all’83’ da buonissima posizione)Coulibaly 5,5: prova a battagliare in mezzo al campo, difetta di precisione. Si prende un giallo pesante, salterà la partita di Torino. E’ il primo a calciare in porta.(dal 66’ Nicolussi Caviglia 6: entra bene. Dà dinamismo e ha coraggio per provare anche a calciare in porta)Vilhena 5: ha tecnica e quindi da lui ci si aspetterebbe un contributo offensivo. Rallenta molto il gioco. Partita da minimo sindacale.(dal 79’ Bohinen sv)Bradaric 5,5: sale poco e soffre Dumfries. L’olandese spesso lo punta. Nella ripresa è più intraprendente, nel finale manda una palla interessante in curva.Candreva 7,5: deve pensare più alla fase difensiva che a quella offensiva. E’ il primo a rendersi pericoloso per i granata con un cross insidioso e con un tiro che Piatek non devia in porta. Mette una bella palla sulla testa del polacco nel finale. Ancora al cross diventa letale per Onana, trovando una parabola imprendibile.Kastanos 6: dovrebbe legare tra centrocampo e attacco ma non ci riesce, non accompagna l’azione. Almeno nel primo tempo non trova mai la posizione giusta. Nel secondo entra nel vivo del gioco, fa entrambe le fasi e ci mette sostanza.(dall’85’ Botheim sv)Piatek 5,5: è nella morsa dei tre centrali nerazzurri, soffre la fisicità di De Vrij. Nella ripresa si trova a deviare una conclusione forte di Candreva ma non la indirizza in porta. L’ingresso di Dia lo aiuta perché gli toglie le attenzioni della retroguardia nerazzurra. Inizia a tenere bene palla, si intende bene con Dia. Svetta su una gran palla di Candreva ma non incrocia. E’ lento ed impreciso.All. Sousa 6: parte sulla difensiva, con Bronn largo e Dia in panchina. Prova a portare il pari all’intervallo ma non ci riesce. La sua Salernitana fatica a reagire, però non capitola. Cambia la partita con le sostituzioni, importanti gli ingressi di Dia, Nicolussi e Troost-Ekong. Rischia in difesa, ma la fortuna gli regala l’1-1 nel finale.