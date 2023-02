Sepe 6,5: sul gol poche colpe, per il resto evita un passivo peggiore.Bronn 6,5: meglio sicuramente nella difesa, anche a supporto della fase offensiva.Troost-Ekong 5: completamente annichilito dagli attaccanti avversari. Spesso in ritardo nelle chiusure e lento nel capire l'azione.(dal 32' s.t. Gyomber 6,5: entra per dare consistenza all'azione e lo fa in modo più che sufficiente.)Pirola 5,5: qualche incertezza difensiva soprattutto su Ngonge e Lazovic.(dal 35' s.t. Vaiencia 5,5: non entra particolarmente bene in partita, in un momento di forcing per i suoi compagni.)Bradaric 6: partita da alti e bassi. In fase offensiva poteva sicuramente fare meglio, proponendosi con maggior continuità.Candreva 5,5: azioni confuse e disordinate. Errori tecnici che dovevano essere evitati.(dal 12' s.t. Coulibaly 6,5: molto meglio del compagno. Corre e soffre con i compagni.)Crnigoj 5,5: parte bene ma si perde nella seconda metà del primo tempo dietro le maglie avversarie.(dal 12' s.t. Piatek 6: sbaglia il gol davanti alla porta, con un tiro bloccato da un super Montipò. Poteva sicuramente fare meglio.)Nicolussi Caviglia 5,5: non particolarmente brillante. Troppo sulle gambe.(dal 12' s.t. Sambia 6: cerca di rendersi pericoloso con percussioni veloci tra le maglie avversarie.)Vilhena 5,5: troppo lento nelle giocate, si fa spesso anticipare sul nascere.Bonazzoli 5: per i primi 20' si fa vedere nell'area di rigore avversaria, poi i difensori veronesi prendono le misure e lo bloccano quasi sempre.Dia 5: anche per lui pochi spazi giocabili e pochi palloni davvero pericolosi.All. Nicola 5,5: prova a dare una scossa alla squadra con i cambi del secondo tempo. Forse gli stessi giocatori subentrati potevano essere schierati sin da subito, dato che sono apparsi più in forma.