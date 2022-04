Sepe 6,5: sicuro nelle prese e nelle uscite. Quando lancia lungo trova spesso la testa di Djuric. Incolpevole sul gol di Saponara, era coperto da Mazzocchi.Gyomber 7: concentrato e attento, ringhia su Nico Gonzalez. Prende un giallo ma è bravo a gestirsi. Non toppa nulla fino alla fine.Fazio 6,5: il gol di Genova lo ha rigenerato, è tornato comandante. Cabral sorvegliato speciale. Aggiusta di testa la palla del pari a Saponara. Nel finale in trincea spazza tutto lo spazzabile.Ranieri 7,5: fa buona guardia a sinistra, bel tackle su Ikoné ad inizio gara. Sempre sul pezzo, ad inizio ripresa sfida in velocità Gonzalez e vince il duello. Ha gran senso della posizione e non sbaglia una chiusura. Fa un figurone contro la squadra che ne detiene il cartellino, i dirigenti viola annotano.Mazzocchi 6,5: torna riposato dopo la squalifica e spinge che è un piacere a destra. Pericoloso anche nel battere i corner. Poco reattivo su Saponara.Lassana 6: solito diesel in mezzo al campo. Fa tanta legna, ma è in calo fisico nelle ultime partite. La presenza c’è.(dal 30’ st Kastanos 6: entra e fa il suo nel finale)Bohinen 6: piedino vellutato per l’angolo del vantaggio. Smista bene i palloni, trova il gol ma viene pescato in offside. Partita ordinata.Ederson 6: meno in palla rispetto alle ultime uscite, ma gestisce bene i palloni in mezzo al campo. In attacco inventa poco.Zortea 6,5: parte bene con un bel filtrante per Verdi, poi mette un bel cross basso che l’ex Toro non sfrutta. Attento anche in difesa.(dal 30’ st Ruggeri 6,5: mette il cross che vale il sorpasso)Djuric 8: con un velo intelligente spalanca lo spazio a Verdi. La specialità della casa, ovvero il colpo di testa, vale l’1-0. Poco dopo prende ancora l’ascensore e sfiora il raddoppio. Igor lo soffre. Spizza una quantità industriale di palloni. Esce sfinito.(dal 30’ st Bonazzoli 7: entra e segna, letale)Verdi 6,5: pronti via e non è freddo come ad Udine, divorandosi l’1-0 davanti a Terracciano. Poco dopo è l’ex di giornata a negargli il gol dalla distanza. Calcia bene i piazzati. Nicola lo gestisce e lo tira fuori ad inizio ripresa.(dal 1’ st Ribery 6: fa poco offensivamente, punta più a tenere palla. Suo il passaggio per Ruggeri sul 2-1)All. Nicola 7,5: ha rigenerato la Salernitana e i risultati gli danno finalmente ragione. Terza vittoria di fila e scalpo ad una big, dopo il 2-2 col Milan. Inizio aggressivo dei suoi che dominano il primo tempo, nella ripresa reggono il ritorno viola e restano con la testa nel match. La vittoria arriva dai suoi cambi, fisicamente la squadra è al top e tutti danno il loro apporto.