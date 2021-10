VENEZIA-SALERNITANA 1-2



BELEC 6: non viene impegnato continuamente e fa una partita attenta e precisa. Non può nulla sul gol di Aramu



ZORTE 6: soffre prima Molinaro e poi Okereke. Quando rimane in dieci il Venezia, può spingere e lo fa bene



STRANDBERG 6: ordinaria amministrazione e buona difesa del difensore salernitano



GYOMBER 6: comand bene la difesa e chiude abbastanza bene gli attaccanti veneti (dal 42’st Gagliolo SV)



RANIERI 5,5: oggi Mazzocchi spinge molto dalla sua parte e cerca di contenerlo alla meglio ma nel primo tempo va spesso in difficoltà. Nella ripresa con l’uomo in più ha più libertà di spinta.



KASTANOS 6: prova sufficiente per Kastanos oggi. (Dal 22’st SCHIAVONE 8: si fa trovare pronto per il gol decisivo ed importantissimo all’ultimo secondo)

: la qualità che potrebbe mettere al servizio della sua squadra un ex Inter potrebbe essere importante. Purtroppo ancora deve entrare bene negli schemi del mister e nel mood giusto. (Dal 31’st: esce dopo un’ammonizione e col sangue. Ha battagliato molto per questa sfida salvezza oggi: è lui che accende la luce e offre l’assist a Bonazzoli per il pareggio. Ci si aspetta sempre qualcosa di più dal francese: segna la rete del pareggio ed é il più pericoloso dei suoi. (Dal 31’st: dovrebbe stare più al centro dell’azione per mettere in mostra la qualità che ha. Purtroppo oggi non si vede (dal 31’stè suo l’assist per il 2-1 che cambia la partita e forse la stagione dei campani)ALL: primo tempo da dimenticare ma nella ripresa cambia volto alla sua squadra trovando il pareggio e poi la meritata vittoria.