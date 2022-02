GENOA-SALERNITANA 1-1



Sepe 7,5: respinge il tentativo di Hefti a fine primo tempo, tenendo a galla i suoi. Poi si fa trovare pronto sulla doppia conclusione di Destro a cavallo del riposo. Decisivo anche su Badelj nel finale. Il punto del Ferraris ha soprattutto la sua firma.



Mazzocchi 5,5: fatica a tener testa al dinanismo di Ekuban. Neppure quando usa le cattive.



Dragusin 4,5: doppiamente colpevole nell’azione che porta al vantaggio rossoblù: prima regala palla a Ekuban, poi non riesce ad arginarne l’avanzata. Sempre in affanno, ha la fortuna che l'attacco del Genoa non sia esattamente quello del PSG.



Fazio 6: compensa con l’esperienza la ruggine accumulata in tanti mesi di riposo forzato.



Ranieri 6,5: Yeboah si mostra l’anello debole dell’attacco rossoblù e lui non ha troppi problemi nel tenerlo a bada.



Radovanovic 6: torna per la prima volta nello stadio che per due anni, tra più critiche che elogi, è stato casa sua. Tenta tre volte la conclusione dalla distanza senza mai creare pericoli. Nel complesso gioca una gara saggia e senza picchi.

(dal 29’ st Kastanos 6: contribuisce a cristallizzare il risultato. Il che non è necessariamente una cosa positiva).



Ederson 5: debutto in A per il giovane brasiliano che forse paga dazio all’emozione mostrandosi ancora acerbo.

(dal 18’ st Perotti 5: ex accolto dai fischi del Ferraris, lo si vede solo nel finale quando impensierisce Sirigu dal limite).



L. Coulibaly 6,5: bada più alla sostanza che alla forma mettendo in campo tanta intensità senza preoccuparsi troppo della precisione.



Verdi 6,5: diesel a lenta carburazione. Parta male ma cresce alla distanza. Dai suoi piedi nasce l’azione del pareggio sul finire del primo tempo. Prova un paio di volte a replicare su punizione le prodezze di sei giorni fa ma la sua mira non è altrettanto accurata.

(dal 37’ st Zortea SV)



Bonazzoli 7: sente aria di derby e lo dimostra punendo gli ex rivali cittadini alla prima palla utile. Perla isolata ma preziosissima in una gara complicata che di fatto rischia di sancire la fine delle speranze salvezza di entrambe le contendenti.

(dal 29’ st Ribery 5: Colantuono lo getta nella mischia sperando in un colpo di genio che non arriva).



Djuric 6,5: giustiziere del Grifone all’andata, regala a Bonazzoli la palla del pareggio con uno stacco imperioso.

(dal 37’ st Mikael SV)





All. S. Colantuono 5,5: esce indenne da Marassi capitalizzando al massimo l'unica vera occasione da gol avuta dai suoi. Il pareggio tuttavia è un risultato positivo soltanto ai fini statistici. Nella corsa alla salvezza, infatti, sa tanto di mezza sconfitta. Ma la sua Salernitana fa troppo poco per garantirsi un risultato differente.