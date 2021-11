Belec 6: puntuale su due uscite nel primo tempo. Al 37’ è decisivo prima su Thorsby e poi su Caputo. Poco può sui gol.Zortea 4,5: fatica a contenere Augello e proprio da una sua chiusura molle nasce il corner della rete ospite. Sul secondo gol è troppo solo a difendere. Spesso gestisce male il pallone. In generale sembra in confusione e Colantuono lo toglie.(dal 55’ Kechrida 5: non si vede praticamente mai)Gyombér 5,5: cerca di non perdere la bussola, ma Caputo lo mette molto in difficoltà.Gagliolo 5,5: comincia concentrato, poi cala anche lui. A volte si avventura palla al piede in maniera confusionaria.Ranieri 6: difende con attenzione e prova anche a spingere sulla fascia. Sfiora il gol che poteva riaprire il match. Cerca di limitare Candreva.Kastanos 5: comincia bene, ma si perde col passare dei minuti, sbagliando qualche pallone di troppo. In difesa non dà una mano e Colantuono lo toglie a fine primo tempo.(dal 45’ Obi 5: fallisce una bella occasione di testa al 79’)Di Tacchio 5: soffre il ritmo alto dei dirimpettai liguri, sfortunato sulla deviazione per lo 0-1. Non dà geometrie e velocità, nella ripresa calcia sulla barriera una punizione da buona posizione.(dal 67’ Schiavone 5,5: fa quello che può, ma i ritmi non gli appartengono e il risultato è andato)L. Coulibaly 5,5: prova a dare dinamismo al centrocampo e a tratti ci riesce. Non sradica palla a Quagliarella, permettendogli di ripartire in occasione del raddoppio. Pericoloso da fuori nella ripresa.Ribéry 6: appena può punta la porta nel primo tempo. Pressa poco Candreva che crossa facilmente in occasione della prima rete. Prova qualcosa nella ripresa, ma non riesce. Colpito duro, esce stanchissimo.(dal 67’ Simy 4,5: al solito impalpabile. Neanche di testa riesce a beccarne una)Gondo 5,5: tira poco in porta, prova a dare fastidio ai difensori doriani. E’ inoffensivo.(dal 55’ Bonazzoli 5: stavolta il suo ingresso non incide. E’ confusionario e impreciso)Djuric 6: inizia con due sponde interessanti, fa valere il fisico. Anche lui ha poche palle per rendersi pericoloso. Colley gli mette la museruola.All. Colantuono 4,5: punta su Gondo e si rivela una scelta sbagliate. La Salernitana fa poco in attacco e compie i soliti errori in difesa. La sua squadra soffre il gioco in ampiezza della Samp e sembra non sapere mai cosa fare col pallone.