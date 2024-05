Salernitana, le pagelle di CM: si salva solo Tchaouna

Fiorillo 4,5: forse poteva uscire sul gol di Scamacca. Rimane fermo sul tiro di Koopmeiners.Pasalidis 5: primo tempo incerto, si fa ammonire per un fallaccio. Non torna in campo nella ripresa.(1’ st Pellegrino 4: perde Pasalic sul pari)Fazio 5,5: prova poco sicura.Pirola 6: il più positivo nel reparto arretrato.Sambia 5: timido in fascia.(24’ st Zanoli 5,5: leggermente meglio di Sambia)Coulibaly 5: lontano parente del giocatore dello scorso anno.Basic 5: non dà le geometrie sperate.Vignato 6: bravo ad anticipare un difensore sul gol di Tchaouna(24’ st Legowski 5: confusionario)Bradaric 5,5: perde palla sull’1-2.(32’ st Sfait sv)Tchaouna 7: bravo ad andare sul sinistro e battere Carnesecchi. Impegna il portiere atalantino anche ad inizio ripresa.Ikwuemesi 4: come al solito pachidermico ed inconcludente.(15’ st Weissman 4,5: troppo leggero)All. Colantuono 5,5: il primo tempo illude, poi la differenza tecnica viene fuori. Nel finale regala minuti a qualche baby.