Sepe 6: sicuro nelle uscite. Rischia con un disimpegno leggero con i piedi ad inizio secondo tempo. È fortunato sul tiro da fuori di Grassi che becca il palo esterno. Nel finale rischia di combinarla grossa, Di Bello lo grazia. Quasi para la capocciata di Altare.Gyomber 7: dalle sue parti gravita Joao Pedro che lo tiene sempre sull’attenti. Bella la sua sponda aerea per Ederson. Non lascia passare palloni e resta come sempre sul pezzo fino alla fine.Radovanovic 6,5: Deve tenere a bada Pavoletti. Imposta bene. Ad inizio secondo tempo non calcia una palla vagante in area rossoblu. Prende un giallo evitabile.Fazio 6,5: Anche per lui Pavoletti è cliente difficile. Importante chiusura su Deiola al 43’. Continua su standard alti e chiude con la fascia da capitano.Mazzocchi 6,5: all’inizio prova a spingere, ma poi deve rinculare. Si riaffaccia nella metà campo avversaria nel finale di primo tempo con qualche traversone pericoloso; continua a fare lo stantuffo per tutto il secondo tempo. Nel forcing rossoblu dà una mano a difendere.L. Coulibaly 5: è uno dei più attivi al pronti via. Sembra non accusare la stanchezza delle partite ravvicinate. Prova ad aiutare Mazzocchi a destra, si eclissa col passare dei minuti e gestisce male qualche palla. Perde Altare sul pari cagliaritano.Bohinen 6: fa un gran recupero in velocità su Joao Pedro. Ripiega tanto per aiutare in difesa, sempre bravo a far girare palla ma si vede che è stanco. Nel secondo tempo prende un giallo pesante che gli farà saltare Empoli e che gli costa la sostituzione.(dal 15’ st Kastanos 6,5: entra alla grande procurandosi il rigore. Nel finale sfiora il secondo gol)Ederson 5,5: è uno dei più stanchi, non inventa come al solito. Si accende ad inizio ripresa. Perde poco dopo una palla sanguinosa che fa beccare un giallo a Bohinen. Si divora il 2-0 di testa.Ruggeri 6: Bellanova è un brutto cliente, lui resta basso quando deve e sbroglia situazioni intricate. Spinge poco, ma in difesa è concentratissimo.(dal 35’ st Zortea 5,5: spende un giallo utile ma gestisce malissimo un potenziale contropiede letale)Verdi 6,5: tocca poche palle ad inizio partita, la prima la calcia di molto fuori. Non calcia benissimo le punizioni in area. Glaciale dal dischetto. Standing ovation alla sostituzione.(dal 39’ st Perotti 6: tiene bene palla nel finale concitato e aiuta pure in difesa)Djuric 6,5: i compagni provano subito a chiamarlo in causa sulle palle alte. Oscilla tra i tre centrali rossoblu, fa vedere un po’ di stanchezza. Prende tanti calci. Esce come sempre finito e tra gli applausi.(dal 35’ st Bonazzoli 6: rompe le scatole ai centrali rossoblu, prova una sforbiciata in area di rigore ma senza fortuna)All. Nicola 6,5: la sua squadra ha le pile scariche e si vede, soffre la freschezza maggiore dei rossoblu. Prova a rianimarla rilanciando Ruggeri e Verdi titolari. Cambia il trend ancora con i cambi, Kastanos è determinante. Nel finale i suoi pagano la poca lucidità, forse doveva attingere di più dalla panchina. Dopo il gol la squadra si è abbassata tanto.