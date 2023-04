Pasquale Mazzocchi, difensore della Salernitana, parla ai microfoni di DAZN prima del match contro il Napoli: "E' la mia prima partita al Maradona. Sento tanta emozione ma in queste circostanze le emozioni vanno messe da parte. E' una partita importante anche per noi. Siamo in un cammino importante che ci deve portare alla salvezza".