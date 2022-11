Pasquale Mazzocchi, giocatore della Salernitana, ha parlato ai microfoni di DAZN prima del match contro la Cremonese: "C'è grande entusiasmo dopo la vittoria ottenuta all'Olimpico contro la Lazio. Un entusiasmo che ci permetterà di affrontare i prossimi impegni con serenità: continuiamo così come stiamo facendo. La Cremonese è una squadra organizzata che gioca bene: non facciamoci ingannare dalla classifica. Dovremo scendere in campo con grande veemenza".