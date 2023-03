L'operazione al ginocchio non ha frenato le ambizioni di Pasquale Mazzocchi. Già rientrato in campo dopo l'infortunio, l'esterno della Salernitana può tornare a giocare titolare nel posticipo di lunedì sera a San Siro contro il Milan. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, Mazzocchi vuole dimostrare di aver completamente recuperato la migliore condizione e di essere pronto anche al ritorno nella Nazionale: c'è già una preconvocazione che potrebbe trasformarsi tra alcuni giorni in una nuova chiamata del ct Mancini. Nei mesi scorsi alcuni club (c'era anche il Napoli) si erano interessati a lui.