Solo grandi gol per Pasquale Mazzocchi, che con una perla ha deciso la gara tra Salernitana e Spezia: "E' uno dei più bei gol che ho fatto - racconta contento a Dazn nel post partita - Sono contento per la vittoria, abbiamo ritrovato l'entusiasmo. I tre punti li dedichiamo a Ribery, è stato un gran calciatore a livello mondiale e per noi è un onore averlo avuto con noi. Sarà un po' strano averlo come tecnico, ma siamo contenti che rimanga qui e ci abitueremo. Ci tenevo a rimanere in campo, perché era una partita importantissima e far vedere al compagno che non molli può aiutare anche lui".