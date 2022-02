La Salernitana per cercare una salvezza che avrebbe del miracoloso, il Milan per continuare a coltivare sogni scudetto: lo scontro tra campani e rossoneri rappresenta per entrambe uno snodo cruciale nella stagione 2021/22, ma i pronostici sono decisamente a favore della capolista. Secondo i betting analyst la squadra di Pioli la favorita con la vittoria di Giroud e compagni in quota 1,35 contro il 9 riservato ai padroni di casa mentre il pari vale 3,35 volte la posta. Quella tra Salernitana e Milan è inoltre la sfida tra la peggior difesa e il terzo migliore attacco della Serie A: per questo prevale l’Over 2.5 di 888 a quota 1,61 contro il 2,33 dell’Under 2.5. Più equilibrate, invece, le quote del Gol, proposto a 1,90 contro l’1,86 del NoGoal. Sono sei i confronti tra le due formazioni: la prima sfida, targata 1947/48, terminò 4-3 in favore dei campani, un risultato che oggi vale 251 volte la posta. La vittoria rossonera per 2-1 del Milan, come nella stagione 1998/99 si gioca invece a 8 mentre il risultato più probabilre è lo 0-2, a quota 6.