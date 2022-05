Maurizio Milan, ad della Salernitana, è intervenuto a Sky prima della sfida contro l'Atalanta, dopo l'ufficialità del recupero da giocare contro il Venezia: "È una liberazione, eravamo molto fiduciosi con gli avvocati che hanno gestito la vicenda giudiziaria. Abbiamo già una risposta di pubblico enorme per giovedì, 15.000 biglietti venduti, più fiduciosi possibile".



IL PUBBLICO - "Il nostro pubblico incredibile, è ovvio che ci presentiamo con molta dignità, arriviamo da tre vittorie con un pubblico sempre presente. In casa è il dodicesimo uomo, fuori spero si faccia sentire. Si tratta di una settimana importante per noi, siamo molto convinti e fiduciosi. I ragazzi sono concentrati".



LA SALVEZZA - "Se mi avessero detto che ce la saremmo giocata al 2 maggio? Con grande passione avrei detto sì, con razionalità avrei preso una pausa di riflessione. Ora siamo convinti".