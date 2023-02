Salernitana-Monza (domenica 26 febbraio con inizio alle ore 15.00 in diretta su Dazn) è una gara valevole per la 24esima giornata di campionato in Serie A, la quinta nel girone di ritorno.



LE ULTIME - Oltre allo squalificato Bronn, Paulo Sousa deve fare a meno degli infortunati Fazio, Fiorillo, Ekong e Dia. Dall'altra parte Palladini non può contare su Vignato e sugli squalificati Marlon, Birindelli e Rovella.



PROBABILI FORMAZIONI



SALERNITANA (3-4-2-1): Ochoa; Daniliuc, Lovato, Pirola; Candreva, Coulibaly, Crnigoj, Bradaric; Vilhena, Bonazzoli; Piatek. All. Sousa.



MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; Izzo, Marì, Caldirola; Ciurria, Machin, Sensi, C. Augusto; Pessina, Caprari; Petagna. All. Palladino.