Salernitana-Monza: le probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming

Salernitana-Monza (sabato 24 febbraio con calcio d'inizio alle ore 18 in diretta su Dazn, telecronaca affidata a Luca Farina e commento tecnico di Fabio Bazzani) è una gara valevole per la 26esima giornata di campionato in Serie A. Il Cavalluccio è mestamente sul fondo della classifica a -7 dal terzultimo posto e viene dal pesante 4-0 subito in casa dell'Inter, il Monza ha riacceso le speranze di Europa con il sorprendente 4-2 rifilato al Milan.



LE ULTIME - La difesa di Liverani è decimata, mancano Fazio, Gyomber, Pierozzi e Pirola, con Boateng che non è al meglio dopo essere uscito nel primo tempo contro l'Inter, manca anche Ikwuemesi davanti. Per il Monza out Vignato e Ciurria. Possibile l'esordio dal 1' di Manolas e forse anche di Weismann, che si gioca il posto con Tchaouna. Di Gregorio può rientrare dopo il colpo alla testa rimediato col Milan, pronto in ogni caso Sorrentino. Ballottaggi Carboni-Zerbin a sinistra e Djuric-Colombo in avanti.



PROBABILI FORMAZIONI



SALERNITANA (3-4-3): Ochoa; Pellegrino, Manolas, Pasalidis; Sambia, Coulibaly, Basic, Bradaric; Candreva, Dia, Tchaouna. All. Liverani.



MONZA (3-4-2-1): Sorrentino; Izzo, Pablo Marì, A. Carboni; Birindelli, Pessina, Gagliardini, Zerbin; Colpani, Mota; Djuric. All. Palladino.