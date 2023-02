Salernitana e Monza si sfideranno domenica 26 febbraio nella 24esima giornata di Serie A. Paulo Sousa, al secondo incontro sulla panchina dei campani, insegue la sua prima vittoria per invertire la rotta degli ultimi mesi con i granata che nelle ultime undici partite di campionato hanno vinto una sola volta, e si ritrovano ora con soli quattro punti di margine sulla zona retrocessione. Sette risultati utili consecutivi e una sola sconfitta, quella contro il Milan, per i brianzoli che rende gli uomini di mister Palladino favoriti per vincere contro la Salernitana: gli esperti di 888sport, infatti, quotano il «2» a 2,18, mentre l’«1» schizza a 3,40, in linea con il pareggio, a 3,45. Difficile per la Salernitana tenere la propria porta inviolata, evento che non capita da ormai 14 partite, mentre il gol manca da tre; quella contro il Monza potrebbe essere l’occasione giusta per ritrovare la via della rete, anche se regna l’incertezza. Il “Goal”, infatti, è quotato a 1,85, mentre il “No Goal” paga 1,94 volte la posta. Prevista una sfida molto bloccata e con pochi gol: l’Under è quotato a 1,77, decisamente favorito sull’Over, a 2,05. Da considerare, anche, che la Salernitana ha chiuso il primo tempo in svantaggio in sei delle ultime otto partite: interessante in tal senso il 2,70 del «2» dopo i primi 45’.