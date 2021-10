Alle 18, oggi, il Napoli sfida la Salernitana nel derby campano. E lo farà senza Victor Osimhen, che rischia di stare fuori per altre due gare. In attesa degli esami per capire l’entità dell’infortunio al polpaccio accorso al nigeriano, esami che sono in programma oggi, Luciano Spalletti rispolvera Dries Mertens nel ruolo di falso nueve, lì dove ha fatto grandi cose con Maurizio Sarri in panchina.



Contro ci sarà una Salernitana galvanizzata dalla vittoria in rimonta sul Venezia, con un Bonazzoli a quota 2 in questo campionato e con un Ribery che sta diventando sempre più decisivo. Appuntamento alle 18, nel derby dell’Arechi che mancava dal 16 agosto 2009.



SALERNITANA-NAPOLI (alle 18 su Dazn)



SALERNITANA: Belec; Zortea, Gyomber, Strandberg, Ranieri; Obi, Di Tacchio, Kastanos; Ribery; Bonazzoli, Djuric.



NAPOLI: Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Fabian Ruiz, Zielinski; Politano, Mertens, Insigne.