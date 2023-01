Cancellare l’eliminazione subita in Coppa Italia e ripartire dalla cinquina rifilata alla Juventus. È questo l’obiettivo del Napoli di Luciano Spalletti che chiuderà un girone di andata di assoluto livello con il derby campano in casa della Salernitana, senza vittorie da sei turni. Non dovrebbero esserci troppi problemi per la capolista, offerta a 1,30, quota che sale leggermente, a 1,31, su Olybet.it. Fissato tra 5,25 e 5,96 il pareggio mentre il colpo degli uomini di Nicola oscilla tra 9,09 e 10 volte la posta. La sfida tra il miglior attacco del campionato - quello del Napoli - e una difesa reduce dagli otto gol subiti a Bergamo, vede avanti in quota l’Over 2.5, a 1,54, contro l’Under 2.5 visto a 2,47. Con l’assenza di Kvaratskhelia annunciata in conferenza stampa da Spalletti, il peso dell’attacco del Napoli è tutto su Osimhen, visto come marcatore per il terzo match di campionato consecutivo a 1,65 quota che sale a 3,40 nel caso sia ancora lui ad apire le marcature dell’incontro. In casa granata invece occhi puntati sul capocannoniere della squadra, Boulaye Dia, visto in rete a 5 volte la posta.