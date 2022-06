Dopo la storica salvezza, la Salernitana sta riorganizzandosi per il prossimo campionato. Dopo la nomina di Morgan De Sanctis come direttore sportivo, il presidente Iervolino ha individuato in Giulio Migliaccio il prossimo rinforzo dirigenziale. L'ex Atalanta e Palermo, tra le altre, entrerà nello staff tecnico dei campani. Lo rivela Il Mattino.