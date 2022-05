Il tecnico della Salernitana Davide Nicola è intervenuto ai microfoni di Sky nel post-partita di Atalanta-Salernitana, terminata 1-1: "Risultato positivo, ma c'è l'amaro in bocca ed è normale, resta il dispiacere. Volevamo i 3 punti, però sono molto obiettivo e stiamo dimostrando di poter essere competitivi anche su campi del genere. Abbiamo dimostrato di credere in quello che facciamo, vedo valori importanti ed è un piacere allenare questi ragazzi".



PROSSIME GARE - "Per noi le partite sono tutte importanti. Ora arrivano le più importanti, giovedì ce n'è una importantissima e chiedo ai ragazzi di resettare tutto. Sarà una bella sfida".



ETICHETTE - "Io aggiustatore? Qualcuno dice che siano delle etichette. Io dico che ho la fortuna di fare un lavoro che mi permette di scegliere le situazioni con cui misurarmi, alla fine faccio tutto al massimo e sentendolo dentro. Abbiamo un buon metodo e penso che possa funzionare sia dall'inizio che durante. Potete mettere e togliere quelle che vi pare, arriveranno altri momenti della carriera con situazioni diverse. L'importante è che io possa dimostrare che ho idee".



SITUAZIONI - "Sono stato in situazioni completamente diverse e in periodi diversi, è un'avventura particolare questa. Bisogna venire a Salerno per capire quello che sto dicendo. Abbiamo tutto da conquistare, ma questo è il modo migliore per poterci provare. Le prossime due in casa? Oggi eravamo fuori, ma la gente viene. Sarà importantissimo, ma la gente ci aiuta e crede in noi".